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ننشر التقارير الطبية لطبيب عزل بلطيم الذي فقد نظره أثناء العمل

الخميس 14/مايو/2020 - 04:39 ص
طبيب عزل بلطيم
طبيب عزل بلطيم
عمرو الشامي
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تنفرد "الدستور" بنشر التقارير الطبية للطبيب أحمد سامي، أخصائي الحميات والذي أصيب بالعمي نتيجة إجهاده الشديد أثناء عمله بمستشفي العزل ببلطيم، والتي أظهرت أن الطبيب أصبحت يعاني من إرتشاح رئوي وإرتفاع ضغط الدم وهبوط مستوي الوعي وفقدان البصر نتيجة الإجهاد الشديد.

من جانبها، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه يتم متابعة الحالة الصحية للدكتور محمود سامي الذي أفقد بصره والقدرة على الحركة نتيجة الإجهاد الذي تعرض له أثناء عمله بمستشفي العزل في بلطيم، بصفة دورية وعن كثب، لافتة إلى أنه محجوز في قسم العناية المركزة بمستشفي كفر الشيخ العام.

وأضافت سلام، في تصريح لـ"الدستور": "أنا معاه من أول ما تعب وتم عرضه على دكاترة الرمد لفحص حالته، ثم بعد ذلك أرسلته للإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي عليه على أيدي مختصصين"، موضحة: "ماحدث له ارتفاع شديد في ضغط الدم ما أثر على عينيه وشوية وهيبقا كويس. فما حدث له خارج عن إرادتنا".

كان الطبيب محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، فقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد لشديد أثناء تأدية عمله ما تسبب في رفع ضغطه وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرا وقعيدا.

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