أول تعليق من مؤلف «رجالة البيت» عقب الهجوم على المسلسل

أيمن وتار يكشف لـ"الدستور" حقيقة تصريحاته عن رجالة البيت

وقال "أيمن" في تصريح لـ"الدستور" إنه انتهى من كتابة السيناريو بالكامل، مؤكدًا أنه لم يتبقى لفريق العمل سوى أيام قليلة ليرفع المخرج أحمد الجندي شعار فركش، وتحديدًا بعد ثلاثة أيام، متمنيًا التوفيق لكل المشاركين في العمل.وأضاف أيمن وتار أن المشاهد له الحق الكامل في مشاهدة العمل وإدلاء رأيه سواء بالانتقادات أو الاشادات، مؤكدًا أن أي عمل فني يُصنع في النهاية من أجل الجمهور لذلك على الصناع تقبل الآراء مهما تباينت.يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تعرض لهجوم وانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب ظهور الممثلين بشكل مبالغ فيه واعتمادهم بشكل كبير على الارتجال، وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة، ويعرض على قنوات cbc وdmc وon.وكان الفنان بيومي فؤاد صرح اليوم الأربعاء خلال إحدى المداخلات مع قناة "العربية" بأنه غير راضي عن مستوى هذا العمل وبرر هذا بأن فيروس كورونا المستجد سبب في خروج المسلسل بهذا الشكل، معترفًا بأن كل الممثلين لم يكونوا بالمستوى المطلوب من الكوميديا مردفًا: "أنا عارف دمنا تقيل بس والله صورنا في ظروف صعبة".