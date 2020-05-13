رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أيمن إبراهيم قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:18 م
أيمن إبراهيم
أيمن إبراهيم
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس جامعة بورسعيد، بتسيير أعمال الجامعة، خلفا للدكتور شمس الدين محمد عبد المجيد شاهين، الذي انتهت مدة تعيينه.

وتضمن خطاب وزير التعليم العالي للدكتور أيمن إبراهيم، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، على تكليفه بتسيير أعمال الجامعة حتى يوم 16 ديسمبر 2020 أو لحين تعيين رئيسا للجامعة أيهما أقرب.

وأكد الوزير في خطابه على أن هذا القرار يأتي حرصا على استمرار العمل بالجامعة بالفاعلية المطلوبة، ووفقا لأحكام المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وشغل دكتور أيمن إبراهيم، عدة مناصب خلال السنوات الماضية، كان أبرزها تعيينه عميدا لكلية الهندسة جامعة بورسعيد، ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حقق خلالها عدة نجاحات وإنجازات نالت إشادة الجميع، مما جعله على رأس قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الجامعة.
أيمن إبراهيم قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد
أيمن إبراهيم قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. هروب هشام عشماوي إلى ليبيا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

علماء أستراليون يطورون مرجانًا «مقاومًا للحرارة» لمحاربة التبييض

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر