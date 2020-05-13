أيمن إبراهيم قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس جامعة بورسعيد، بتسيير أعمال الجامعة، خلفا للدكتور شمس الدين محمد عبد المجيد شاهين، الذي انتهت مدة تعيينه.وتضمن خطاب وزير التعليم العالي للدكتور أيمن إبراهيم، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، على تكليفه بتسيير أعمال الجامعة حتى يوم 16 ديسمبر 2020 أو لحين تعيين رئيسا للجامعة أيهما أقرب.وأكد الوزير في خطابه على أن هذا القرار يأتي حرصا على استمرار العمل بالجامعة بالفاعلية المطلوبة، ووفقا لأحكام المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.وشغل دكتور أيمن إبراهيم، عدة مناصب خلال السنوات الماضية، كان أبرزها تعيينه عميدا لكلية الهندسة جامعة بورسعيد، ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حقق خلالها عدة نجاحات وإنجازات نالت إشادة الجميع، مما جعله على رأس قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الجامعة.