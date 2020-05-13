جومانا مراد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة في «خيانة عهد»

قالت الفنانة جومانا مراد، إن الحلقات المقبلة من مسلسل "خيانة عهد"، ستشهد مفاجآت غير متوقعة ودراما ستتسبب في توتر المشاهدين.وأضافت جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "مفاجآت كثيرة ستحدث بالمسلسل محدش يتوقعها، يمكن شيرين تنتقم أو لا، هتشوفوا حاجات حلوة فيها توتر كتير".وعن دورها الشرير بمسلسل "خيانة عهد"، قالت جومانا: "الكاتب أحمد عادل هو الشيطان، احنا ممثلين بنأدي الأدوار فقط"، مشيرة إلى أن كاتب المسلسل يراعي الأبعاد النفسية لكل شخصية وقدم شخصيات المسلسل على الأوراق كما لو كانت "دم ولحم"، أدوار حية حظيت بإعجاب المشاهدين.وأشارت جومانا، إلى أن الفنانة يسرا تخفف عنها خلال مشاهد العنف والتوتر بالمسلسل، قائلة: "يسرا كانت تحضني في مشاهد العنف التي جمعتني بها".وأوضحت جومانا، أنها تشعر بالتوتر بشكل مستمر خلال أعمالها الفنية، كما لو كانت المرة الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرا، مردفة: "كل مشهد أعمله بيكون بمثابة أول مشهد في حياتي الفنية ولذلك أكون متوترة، عندي الإحساس ده دايما".