مسلسل النهاية الحلقة 20.. يوسف الشريف يصل لحل لغز «بيتا جاما»



ويقول له "زين" بأنه يصدق كل كلمه قالها، لأنه شك في كل ذلك، ويكشف له عن السر الذي تركه إرسلان قبل وفاته، ليؤكد له "حساب"، أن كلام إرسلان حول "بيتا جاما"، هو عبارات الأكواد الخاصة بهما، ويطلب منه أن يحل هذا اللغز حتى لا يكون صديقهما مات دون أي استفادة، وذلك لمصلحة العالم وأنقاذه.



ويقرر "الريبوت" يوسف الشريف، أن يأتي بالفلاشات المنسوخ عليها الوعي الخاص بالعقول الذكية التي سرقت منه من قبل "المحروقي" محمد لطفي، الذي يتعاون مع إنرجي كو، مقابل العديد من الإيسيهات الخاصة بمصادر الطاقة.



ويقرر "الريبوت" يوسف الشريف، أن يأتي بالفلاشات المنسوخ عليها الوعي الخاص بالعقول الذكية التي سرقت منه من قبل "المحروقي" محمد لطفي، الذي يتعاون مع إنرجي كو، مقابل العديد من الإيسيهات الخاصة بمصادر الطاقة.

من جانب أخر يتفاوض "عزيز" عمرو عبد الجليل، مع قوات الأمن على قتل الريبوت، حتى لا يموت ناس أخرى في العالم بسبب الريبوتات، وبالفعل يوافق "مؤنس" أحمد وفيق على طلبه بالتفاوض، يعقدا أتفاق من أجل قتل الريبوت، ليقوموا بالاتصال بالمحروقي، ويؤكد له بأن من بجانبه ليس "زين" بل أنه ريبوت، ليأمره بقتله من خلال ضغط زر أسفل جمجمته، بعدما تأكدا من نيته للسيطرة على العالم.





الحلقة العشرون من النهاية.. يوسف الشريف يصل لحل لغز "بيتا جاما"

يقوم الريبوت بقتل المحروقي وسرقة الفلاشات التي سرقها منه، ويقوم بالحديث مع كل من يعمل معه من البشر في تجميع الريبوتات وصناعتها، ويؤكد لهم أنه لن يقتلهم الان، بل سيجعلهم أخر مجموعة من البشر سيقوم بقتلهم، من جانب أخر تهجم أنرجي كو و"عزيز" على الريبوت لتقتله، ليقوموا بضربه بسلاح مخصص لقتل الريبوتات؛ إلا أن "صباح" هربت به من أعين كل من يحاول قتله، وبعدها يقوم "مؤنس" بسجن "عزيز".



وتنتهي الحلقة بحل "زين" للغز مقتل إرسلان، وجمله "بيتا جاما"، التي تركه له قبل موته.



بدأت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "النهاية"، بهجوم "حساب" عمر الشناوي، على "زين" يوسف الشريف، من أجل كشف حقيقة مقتل صديقهما "إرسلان" أحمد مجدي، وذلك من خلال تهديده بالسلاح بداخل منزله، ليعترف له بأنه لم يقتل صديقهما، بل هناك قوى خارجية تنوي عمل حرب بين كبار الأسر في العالم، لتقام حرب تدمر العالم أجمع، ويعترف له بأن قوات الأمن قد وضعوا له سلاح ناري من أجل تثبيت التهمة عليه.