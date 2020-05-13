مصر توفر 2.3 مليار دولار بفضل ترشيد الواردات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر حققت وفرا من العملة الصعبة قدره 2.3 مليار دولار مطلع العام الجاري، بعدما انكمشت فاتورة الاستيراد إلى حدود 10.8 مليار دولار بنسبة انخفاض 17.7% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن مصر تعتمد على استيراد 40% من احتياجاتها من 5 دول بشكل أساسي، هي الصين، أمريكا، السعودية، تركيا، الكويت، موضحًا أن واردات مصر من تلك الدول تراجعت إلى 4.3 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2020، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 11.9%.ولفت التقرير، إلى أن واردات مصر من الصين تراجعت بنسبة قاربت الـ20% خلال عام، بعد أن هبطت الواردات إلى 1.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وتمثلت أهم واردات مصر من الصين في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 456.3 مليون دولار، وسيارات وجرارات بقيمة 114.3 مليون دولار.كما هبطت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 31.8%، لتسجل 654.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 959.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 305 ملايين دولار خلال عام، وتمثلت أهم واردات مصر منها في حبوب وثمار بقيمة 117.4 مليون دولار، ولحوم بقيمة 44.9 مليون دولار، وطائرات وسفن فضائية 17 مليون دولار، كذلك سجلت الواردات من تركيا تراجعًا إلى 529.1 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2020، مقابل 576.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 8.2%.وفي سياق متصل، أظهر تقرير الإحصاء أن التراجع الأكبر في الواردات كان من نصيب دول غرب أوروبا لتهبط إلى 2.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 734.8 مليون دولار، يليها دول آسيا والتي تراجعت الواردات منها إلى 4.9 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 636 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.