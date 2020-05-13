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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعير: تقشف الحكومة يدعم مواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:08 م
الدكتور محمد شعير،
الدكتور محمد شعير،
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار مجلس الوزراء بشأن التقشف في الوزارات يأتي في إطار العمل على تنفيذ خطة للحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"ن أنه لابد من العمل على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مضاعفة الإجراءات الخاصة بالحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن دبي قدمت إجراءات تحفيزية هامة للغاية للقطاع الاقتصادي لديها من أجل مواجهة الآثار السلبية للعمل على تنمية الفرص الاستثمارية الموجودة، موضحا أن مساهمة الحكومة في دعم القطاع الخاص في حالة الأزمات يأتي في إطار الحرص على عدم زيادة حجم البطالة.

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