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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«تعظيم سلام».. أغنية جديدة لـ محمود جمعة عن الجيش الأبيض

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:06 م
محمود جمعة
محمود جمعة
ايهاب مصطفى
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انتهى الفنان الجنوبي محمود جمعة، من أغنيته الجديدة بعنوان "تعظيم سلام"، والتي طرحها عبر "يوتيوب"، والأغنية موجهة كتحية لجيش مصر الأبيض وأيضا لرجال الشرطة وسهرهم حتى الصباح في مواجهة وباء كورونا.

وتقول كلمات الأغنية: "لف في كل الدنيا.. مش هتلاقي زي بلادي حب البلد في عروقنا.. وارثينو عن أجدادي هتلاقي دكاترة وعلما.. أبطال وليهم كلمة وقت الأزمة بحماس.. أبدا يا ناس مش عادي هتشوف بلد محمية.. برجالها في الداخلية وبيخطوا خطوة عفية.. لما البلد بتنادي سقفة للجيش الأبيض.. وتعظيم سلام مننا ليهم ولا يكفي أي كلام يتقال".

وعن الأغنية، قال محمود جمعة: قمت بتأليف أغنية عن الكورونا ولاقت إقبالا جيدا، وفكرت في الوقت نفسه في تقديم تحية للأطباء ولجيش مصر الأبيض نظرا لمعاناتهم الشديدة، وهم الذين يقفون دائما في وجه سلاح لا يرونه، والذي أصاب بعضهم رغم احترازهم، كل كلام المديح لا يفي بحجم شجاعتهم ولا يمنحهم قدرهم.

وأضاف "جمعة" في تصريح خاص لـ"الدستور": "ليس فقط جيش مصر الأبيض، ولكن أيضًا لعيون مصر الساهرة، هؤلاء الضباط وصف الجنود والجنود الذين يقفون في الشوارع يطبقون الحظر ويسهرون يقفون على حماية الناس، فكل التحية لكل هؤلاء الذين يتعبون من أجل راحة المواطن المصري، وكان لا بد منا أن نمنحهم ولو شيئا صغيرا نعبر به عن كل الامتنان لهم، فكانت هذه الأغنية في هذا السياق.

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر كيرلس نبيل، وتوزيع خالد الشاعر، وإخراج مصطفى الجعفري، وإشراف مصطفى جمعة.

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