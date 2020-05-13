الموضة تدعم عاملات القطاع الصحى بفساتين زفاف مجانية ( صور )

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبح الأطباء والعاملين بالمجال الصحي، هم خط المواجهة الأول ضد الفيروس الشرس الذي يقتحم الأجهز التنفسية للمرضي، مسببًا لهم الكثير من الآلام، ومع رحلة العلاج نجد ملائكة الرحمة من الممرضات والعاملات بالمجال الطبي هم السند الوحيد للمرضى في مصابهم الكبير.ومع الدور الكبير الذي تقدمه العاملات بالمجال الصحي، قررت علامة «Esposa» تقدير تضحياتهن، من خلال تقديم فساتين زفاف مجانية للعرائس في دول الإمارات ولبنان، دعمًا لهن في معركتهن ضد فيروس كورونا.وكتبت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع نستجرام: «إلى جميع الطبيبات والممرضات المستقبليات اللواتي يضحين بأنفسهن لإنقاذ شعبنا، نحن نقدم لكن فستان زفاف»، وهو ما أعلنته أيضًا الرئيسة التنفيذية لمجموعة «Esposa»، جوليانا رومانوس لوسائل الإعلام العالمية، أن علامة الأزياء تسعى لبعث الأمل والابتسامة للطبيبات والممرضات خلال أيامهن الصعبة وسط انتشار فيروس كورونا.وأتاحت العلامة التجارية مجموعة كبيرة من فساتين الزفاف، المصممة بعنلية فائقة، للعلامات فى المجال الصحي، حيث تحتار الطبيبات والممرضات بين أكثر من 300 فستان من أجل يوم زفافهن.وتأسست لامة اسبوزا عام 1986، على يد عائلة رومانوس الرائدة فى مجال صناعة أزياء الزفاف، واستمرت لمدة ثلاثين سنة، حيث تجمع الماركة بين الإرث وسنوات من الحرفية اليدوية، بالإضافة إلي الابتكار والرؤية الشابة للجيل الجديد، وتبرز العلامة قصص الحب فى تصاميمها منذ عام 1987، حيث فساتين الزفاف المصممة بعناية ولمسة إبداعية.