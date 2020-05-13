أحمد داود يهنئ زوجته بنجاحها في مسلسل «بـ100 وش»

عبر الفنان أحمد داود، عن سعادته بالنجاح الذي حققته زوجته الفنانة علا رشدي، بشخصيتها في مسلسل "بـ100 وش"، و"نحب تاني ليه"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.وقال أحمد داود، في تغريدته عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "أنا فخور جدًا ومبسوط، السنة دي وأنا بتفرج عليكي مبروك يا حبيبتي الحمد لله ربنا موداش تعبك وصبرك على الفاضي، من نجاح لنجاح دايما إن شاء الله بـ100 وش، ونحب تاني ليه".مسلسل "100 وش"، يشارك في بطولته نيللي كريم، بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى.ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.