ضبط 28 ألف كرتونة ملبن منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت حملة موسعة لمديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 28 ألفا و800 كرتونة ملبن منتهية الصلاحية قبل توزيعهم في الأسواق لبيعهم للجمهور لاستخدامه في تصنيع الكعك قبل عيد الفطر المبارك.وكانت معلومات قد وردت للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بقيام صاحب مصنع بدائرة قسم أول طنطا بتجميع كميات كبيرة من الملبن منتهى الصلاحية لإعادة توزيعه بالأسواق وإعادة استخدامه مرة أخرى.وتم تشكيل مأمورية موسعة من مفتشى التموين بالمديرية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ضمت كلا من ياسر مراد ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب والسيد الحوالة مفتشى إدارة الرقابة التموينية.وتم ضبط 28 ألفا و800 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية بشهر يناير 2020 تحرر المحضر رقم 786 جنح أمن دولة طوارئ أول طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.