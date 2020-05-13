القطاع المصرفي المصري الثاني عربيا من حيث النمو

كشفت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، عن أنه بالنسبة لنمو القطاعات المصرفية العربية، فقد كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نموًا بين القطاعات المصرفية العربية، مسجلًا نسبة نمو بالدولار الأمريكي نحو 29.8% حتى نهاية عام 2019، يليه القطاع المصرفي المصري الذي نمت موجوداته بنسبة 20.4 حتى نهاية عام 2019، فالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 11.3%، فالفلسطيني (11.1%)، فالقطري (9.3%)، فالتونسي (9.2%)، فالإماراتي (7.6%)، فالعراقي (6.9% - نهاية الفصل الثالث 2019)، فالبحريني (6.4%)، فالأردني (5.3%)، فالكويتي (5.0% - نهاية الفصل الثالث 2019)، فالموريتاني (4.2%)، فالعُماني (3.8%)، فالجزائري (3.7% - حتى نهاية الفصل الأول 2019)، فالمغربي (3.6%).في المقابل، تراجعت موجودات القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأمريكي بنسبة 13.1% حتى نهاية عام 2019. وجاء ذلك نتيجة أزمات اقتصادية ومالية تعرض لها لبنان جعلته عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة.أما في ليبيا، فقد تراجعت أصول القطاع المصرفي المقوّمة بالدولار الأمريكي بنسبة 6% نهاية عام 2019.