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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ368 مليار دولار.. القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة عربيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:35 م
القطاع المصرفي المصري
القطاع المصرفي المصري
راندا التوني
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كشفت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي الإماراتي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت حوالي 840.3 مليار دولار عام 2019، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار، ثم القطري (430.3 مليار دولار)، والمصري (حوالي 368.8 مليار دولار)، والكويتي (230.5 مليار دولار– نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللبناني (213.8 مليار دولار)، والبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، والمغربي (حوالي 149 مليار دولار)، والجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019)، والعراقي (110 مليارات دولار– نهاية الفصل الثالث 2019).

ويلي تلك القطاعات من حيث الترتيب، القطاع المصرفي العُماني والذي بلغت موجوداته المجمعة 92.7 مليار دولار، فالليبي (نحو 80 مليار دولار)، ثم الأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار– نهاية الفصل الثالث 2019)، والفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019).
بـ368 مليار دولار.. القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة عربيا
بـ368 مليار دولار.. القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة عربيا

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