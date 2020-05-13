موقف طريف لـ نادين نسيب نجيم مع معجبة في كواليس «2020»

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن موقف طريف تعرضت له مع إحدى معجباتها خلال تصوير مسلسلها "2020"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.وقالت نادين نسيب نجيم، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور، قالت مين في بالمسلسل قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا، قالتلي نادين؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها وسلميلي عليها كتير قلتلها بيوصل، أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب متت".ويشارك إلى جانب نادين نسيب نجيم، في المسلسل الفنان السوري قصي خولي، والعمل من إنتاج "الصباح للإعلام"، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر الذي تولى أيضا إخراج مسلسل "خمسة ونص".