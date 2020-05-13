«المصارف العربية»: 7.1% زيادة في موجودات القطاع المصرفي العربي
الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:33 م
راندا التونيطباعة
كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية، أن التقديرات تشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.71 تريليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغت حسابات رأس المال حوالي 432 مليار دولار مسجلة نموًا بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018.
كما تشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019، قد بلغ حوالي 2 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققًا نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغت حسابات رأس المال حوالي 432 مليار دولار مسجلة نموًا بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018.
كما تشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019، قد بلغ حوالي 2 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققًا نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018.