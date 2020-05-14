إعلان الإجراءات النهائية لتأمين لجان الثانوية العامة.. غدًا

تستعد وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إلى الإعلان عن الإجراءات النهائية لتأمين الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ ٢٠٢٠، غدًا 15 مايو.أشرف على الإجراءات الجديدة التي وضعها نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، ونائبه ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات بديوان الوزارة.وتشمل الإجراءات، زيادة عدد لجان الثانوية العامة عن العام الماضي بنسبة ٣٠٪؜، وتوزيع ٢٥ مليون كمامة علي الطلاب، و٥٠٠٠ آلاف وحدة تعقيم علي أبواب اللجان، وتخصيص غرف عزل بكل لجنة.يذكر أن، امتحانات الثانوية العامة ستنطلق يوم ٧ يونيو وتستمر حتي ٥ يوليو، ويخوضها ٦٠٠ ألف طالب وطالبة في جميع الشعب.