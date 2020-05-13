ماذا فعل الإرهابي هشام عشماوي بعد انتقاله إلى ليبيا؟

في الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار، ظهرت رحلة انتقال الإرهابي هشام عشماوي والذي يقوم بدوره أحمد العوضي إلى ليبيا.في حقيقة الأمر، بدأت العلاقات تقوى بين عشماوي والجماعات الإرهابية في ليبيا من عام ٢٠١٢، وبعد إصابة عشماوي في عملية تبادل إطلاق النار بين الجيش المصري وجماعة بيت المقدس، والتي أصيب فيها عشماوي ذهب إلى ليبيا ليعالج هناك.وأطلق عشماوي على نفسه "أبوعمر المهاجر" كاسم حركي له في الأوساط الإرهابية، أعلن في أواخر 2015، انشقاقه عن تنظيم "داعش" بسبب خلاف في التنظيم والمنهج.قرر عشماوي تأسيس تنظيم "المرابطون في ليبيا"، كأحد أفرع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية بعد ذلك وتردد اسمه بشكل دائم ومستمر في ارتكاب الكثير من العمليات الإرهابية.في ليبيا، شكل عشماوي تنظيمًا عسكريًا نشط على الحدود بين مصر وليبيا، وارتكب العديد من الجرائم بحق المصريين والليبيين، بالتعاون مع تنظيم «مجلس شورى درنة» المنتمي لتنظيم القاعدة.جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار، يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، وبطولته في مواجهة الإرهاب، كما يعرض المسلسل الجرائم التي تورطت فيها الجماعة الإرهابية، وقيام هشام العشماوي بتدبير وتنفيذ عدة عمليات إرهابية أثارت الفزع والخوف في قلوب المصريين وذلك تحت مسمى الدين.ويحظى مسلسل الاختيار بمتابعة الملايين في مصر حيث يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر متابعة، لما يحتويه من تناول لقصص واقعية في حياة الشهيد أحمد المنسي.