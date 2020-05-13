«السياحة والمصايف» بالإسكندرية تنفي تحديد موعد لإعادة تشغيل الكافتيريات

نفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ما يتردد عن فتح وتشغيل الكافيهات والكافيتريات بالإسكندرية.وأشارت الإدارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا خبر يتضمن تحديد موعد لإعادة فتح وتشغيل الكافيهات والكافتريات بالإسكندرية، حيث قامت بالتواصل مع مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية.وبذلك أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن توقيت إعادة فتح وتشغيل المحال العامة والكافيهات والكافيتريات والمقاهي، يرتبط بإعلان من رئاسة مجلس الوزراء وسيتم نشر ذلك في كافة وسائل الإعلام.وأكدت الإدارة بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة المنشآت التي تعتزم الفتح والتشغيل قبل الموعد الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.