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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صوامع الإسكندرية تستقبل 97 ألف طن أقماح محلية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:06 م
صوامع أقماح
صوامع أقماح
هبه عويضه
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قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى، التي تتشكل من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماح محلية باجمالى 97557.096 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار« سعد الله» إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020، بدأ منذ يوم 15 أبريل الجاري في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.

وكانت قد تمثلت الاستعدادات لتوريد الأقماح بالإسكندرية كالأتي: صومعة برج العرب بسعة ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة الكينج مريوط بسعة ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة العامرية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة الصبحية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد ٢ بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ سعة كل بنكر ٤٥٠٠٠ طن بإجمالى ٩٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة أيضًا إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

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