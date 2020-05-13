محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير ميناء الصيد البحري بالطور

العظيم رئيس مدينة طور سيناء والمعنيون.



ووجه المحافظ، بعقد اجتماع شامل بحضورالدكتور نبيل شعبان ممثل هيئة الموانئ بالبحر الأحمر، الذي استعرض الأعمال التي تمت بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع، مطالبا هيئة الثروة السمكية، بسرعة موافاة هيئة موانئ البحر الأحمر بالرسومات التنفيذية والإنشائية والمعمارية والمقايسة والكروكيات الخاصة بمصنع الثلج بميناء الصيد للبدء في التنفيذ بمعرفة الشركة المنفذة.



وجرى الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على قيام هيئة الثروة السمكية وهيئة موانئ البحر الأحمر، بنهو اعتماد الرسومات الخاصة بشبكة الحريق المقدمة من الجهة المنفذة والمعتمدة من الاستشاري للمرحلة الأولى من الإدارة العامة للحماية المدنية.

بحث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، آخر موقف لأعمال تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء.حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، ونادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد