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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد تسليم «الأبحاث» بدمياط حتى 18 مايو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:27 م
عادل عثمان، وكيل
عادل عثمان، وكيل وزارة التربية
حسام فهمي
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قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر مد فترة تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى الإثنين 18 مايو، بدلا من السبت 16 من ذات الشهر.

وأضاف عثمان، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه على كل مدير مدرسة إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية غد الخميس 14 مايو، وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وإخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية.

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