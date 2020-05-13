مد تسليم «الأبحاث» بدمياط حتى 18 مايو

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر مد فترة تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى الإثنين 18 مايو، بدلا من السبت 16 من ذات الشهر.وأضاف عثمان، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه على كل مدير مدرسة إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية غد الخميس 14 مايو، وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وإخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية.