«المصرية اللبنانية» تبحث في ندوة دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد غدا

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة غدًا الخميس عن آليات استخدام التكنولجيا والتجارة الإليكترونية في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصري، يشارك فيها محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أشرف صبري رئيس شركة "فوري"، ومحمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة، والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، في بيان، أن الندوة في إطار ما يشهده الاقتصاد المصري والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة مع توجه الدولة نحو دعم دور التكنولوجيا في تحسين معدلات النمو والتسريع بعملية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.وتقام الندوة التي تنظمها لجنتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية (Video Conference) مع أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان لمناقشة عدد من المحاور، أهمها دور البنوك في دعم دعم عملية الشمول المالي عبر استخدام التكنولوجيا وتوجه البنوك لدعم قطاعات التكنولوجيا المالية عبر صناديق استثمارية متخصصة، بالإضافة إلى آليات استخدام التجارة الإلكترونية في دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية استفادة القطاع الصناعي والمصرفي من التكنولوجيا في تطوير الأعمال.