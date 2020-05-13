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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تتبع الضحايا وابتزازهم.. قضية جديدة تلاحق حفيد مؤسس الإخوان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:16 م
جريدة الدستور
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عرضت فضائية مداد نيوز السعودية تقريرا، يسلط الضوء على ما كشفته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن محاولة احتيال لـ "طارق رمضان" حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن محاولة أتباع رمضان الحصول على معلومات شخصية عن إحدى ضحاياه بطريقة "غير مشروعة"،حيث أكدت الصحيفة سعي "وسيط لرمضان" في مارس 2018 للحصول على معلومات عن "كريستيل" إحدى ضحايا طارق رمضان عبر الإنترنت المظلم Dark Web مع عميل في المخابرات الفرنسية يدعى "حورس".

وواصل التقرير أن أتباع رمضان استغلوا المعلومات الشخصية التي حصلوا عليها ووجهوا للضحية تهديدات وابتزازات للتراجع عن الاتهامات التي توجهها لرمضان.

يشار إلى أن كريستيل تتهم حفيد مؤسس الإخوان بالاعتداء عليها بفندق في ليون عام 2009 قبل مؤتمر كان سيعقده في نفس المدينة الفرنسية كما يواجه طارق رمضان  تهما جنائية بالاغتصاب من نساء أخريات في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا

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