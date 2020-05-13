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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: وفيات كورونا تتخطى الـ 27 ألفًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:17 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تخطّت فرنسا، اليوم الأربعاء، عتبة 27 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تسجيل 83 وفاة إضافية في الساعات 24 الماضية، لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع، وفق بيان لمديرية الصحة العامة.

وأوضحت المديرية مساء الأربعاء، أنه تم إدخال 543 مصابا جديدا إلى مستشفيات البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 833 حالة استشفاء جديدة قبل أسبوع، وأصبحت الحصيلة الإجمالية للمصابين الذي يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات الفرنسية 21071 شخصا (مقابل 23983 شخصا قبل أسبوع).

وبحسب الأرقام التي أعلنتها المديرية سجّلت فرنسا 17101 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

في المقابل تراجعت الأربعاء، حصيلة الوفيات المسجلة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية مقارنة بتلك المعلنة الثلاثاء، لوجود خطأ في التعداد: وباتت الحصيلة 9973 (أقل بـ15 من الحصيلة المعلنة الثلاثاء)، علما بأن الحصيلة المعلنة الأربعاء لا تشمل بيانات هذا اليوم.

ومنذ بدء تفشي الوباء أدخل 97424 شخصا المستشفيات الفرنسية، وشفي منهم 58673 شخصا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، أوقع 27074 وفاة منذ الأول من مارس بفرنسا، لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا وقد أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 مارس، التي يتراجع فيها عددهم عن 2500، علما بأن الحصيلة المسجلة الأربعاء أقل بـ114 شخصا عن تلك المعلنة الثلاثاء.

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