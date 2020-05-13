تامر أمين: «أنا رجعي.. وعندي مشكلة مع الوسط الفني»

علق الإعلامي تامر أمين، على ما يقال عنه إنه بالرغم من شكله "المودرن" إلا أن عقله قديم قوي، قائلا: "أنا رجعي وأفتخر".وكشف تامر أمين، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، موقفه من دخول ابنته عالم التمثيل حال قررت ذلك، قائلا: "بعتبر التمثيل فن وقيمة، والقوة الناعمة، معنديش مشكلة في التمثيل، عندي مشكلة في بعض الأشياء في الوسط الفني، ومش عارف هعرف أخليها تمثل وتتحاشى الحاجات دي ولا لا".ولفت تامر أمين، إلى أنه عرض عليه التمثيل، لكنه لم يحب أن يخوض التجربة، مردفا: "مبسوط بنجاحي كإعلامي، وأنا أكثر إعلامي داخل الوسط الفني، فخور بمهنتي".وعن علاقته بشريف مدكور، قال تامر أمين: "قلت رأيي فى شخصيته حينما ظهر فى أحد برامج رامز جلال واتعصب عليه بعد المقلب، ووجدت شخصية أخرى غير التى تظهر على الشاشة، ومن هنا قولت رأيي، وأنا معرفش شريف زعل ليه، وديه حاجة كويسة أنه يغير من نفسه، نيتى كانت المدح، وشريف نجح أنه يرسم شخصية مختلفة عن شخصيته الحقيقية، وفوجئت أنه زعل".