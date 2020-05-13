استئناف جزئي لتدريبات الجيش الأمريكي في أوروبا

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، استئنافا جزئيا لتدريباته في أوروبا، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعلن سلاح الجو، في بيان، أن ستة آلاف جندي من الولايات المتحدة وبولندا سيشاركون في تدريبات "ألايد سبيريت" التي كانت مقررة في مايو من 5 إلى 19 يونيو في قاعدة درافسكو بومورسكي العسكرية شمال بولندا.وقال الجيش الأمريكي في الوثيقة: "كل التدابير الاحترازية بسبب (كوفيد- 19) ستتخذ لحماية صحة القوات المسلحة المشاركة فيها والسكان المحليين".وكان الجنود الأمريكيون الأربعة آلاف المشاركين فيها وصلوا إلى أوروبا للمشاركة في تمارين "ديفندر- يوروب 20" أكبر انتشار عسكري أميركي في أوروبا منذ 25 عاما، عندما تفشى وباء كوفيد- 19 ما حمل البنتاجون على تجميد كل التحركات العسكرية في العالم.ويشارك ألفا جندي بولندي في هذه التمارين.وحين علق الانتشار الأمريكي، مطلع مارس، تم تحميل أكثر من 90% من المعدات ل"ديفندر- يوروب 20" على متن طائرات أو سفن لنقلها إلى أوروبا.ووصل ستة آلاف جندي وثلاثة آلاف قطعة من المعدات العسكرية إلى أوروبا وتسعة آلاف آلية نشرت في مناطق تدريب في ألمانيا.وقال الجيش الأمريكي: "عموما رغم التعديلات على التمارين بسبب كوفيد- 19 تم تحقيق عدة أهداف استراتيجية للتدريبات".