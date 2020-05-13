وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظرائه في 6 دول تداعيات كورونا

أجرى وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من موزمبيق، وكندا، واليونان، وزيمبابوي، وناميبيا وتونس.وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، إن تلك المحادثات تناولت على وجه الخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.