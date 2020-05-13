الإمارات وتركمانستان تبحثان تجربة البلدين في مكافحة كورونا

انطلقت أعمال الدورة الخامسة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في تركمانستان، اليوم الأربعاء، التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعرضا خلال المشاورات تجربة البلدين في مكافحة "كوفيد- 19" وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد، كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزائها.كما ناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.