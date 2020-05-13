غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

أكد محافظ الغربية، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 11 مايو الجاري، أسفرت عن غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 2402 محل وسوق، و189 قاعة أفراح، و655 مقهي، و501 مطعم، و112 محل ألعاب إلكترونية، و421 حضانة، ومصادرة 2084 شيشة بمراكز ومدن المحافظة.وأضاف أنه تم تحرير 3150 محضر نظافة وإشغالات، بواقع 1704 محاضر نظافة، و1446 محضر إشغالات، مؤكدا مواصلة الحملات المكبرة في إطار الحرص على سلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.