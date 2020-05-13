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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 725 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:48 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ووفاة 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها ستبدأ بالفحص المجاني عن فيروس كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت شفاء 511 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6523 حالة حتى اليوم، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 34869 فحصا لتكشف عن 725 إصابة جديدة.

وخففت الحكومة الإماراتية إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا في العديد من المناطق كما سمحت باستئناف العديد من الأنشطة التجارية بالدولة.

يذكر أن إجمالي الإصابات حول العالم بفيروس كورونا تخطى 4 ملايين إصابة فيما تخطت الوفيات 280 ألف حالة حتى اليوم بينما تخطى عدد المتعافين من الوباء 1.6 مليون حالة حتى اليوم، ولم تتوصل أي دولة حتى الآن إلى علاج فعال يمكن اعتماده رسميا في علاج كورونا.

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