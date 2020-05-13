ذباب إلكتروني.. كيف تحاول قطر تشويه العلاقات بين الدول العربية؟ (فيديو)





عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد محاولات قطرية محاولات لضرب العلاقات الإماراتية المغربية عبر نشر الأخبار والتقارير الزائفة .

وذكر التقرير، أن قطر وعبر ذبابها الإلكتروني تحاول الوقيعة بين الدول العربية تستخدم منصات مأجورة ومرتزقة إعلاميين لفبركة الأخبار وإثارة الفرقة بين الشعوب.





وأكد التقرير، أن محاولات قطر لا تؤثر على العلاقات القوية التي تجمع البلدين من خلال السعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتكريس مبادئ التسامح والتعايش في العالم تحظى العلاقات المغربية الإماراتية باهتمام واسع من طرف قيادتي البلدين.





وتعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا للإمارات فالإمارات في المركز الأول على صعيد الاستثمارات العربية في المغرب في مجالات الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات كما تقدر صادرات المغرب لدولة الإمارات بنحو 217 مليون درهم إماراتي . 2015.