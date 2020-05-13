غلق فرع لبنك القاهرة ووحدة محلية بالشرقية لإصابة موظفين بهما بكورونا

قرر محافظ الشرقية ممدوح غراب، غلق فرع بنك القاهرة والوحدة المحلية في قرية شبرا النخلة مركز بلبيس لمدة ٤٨ ساعة لتطهيرهما وتعقيمهما، بعد ثبوت إصابة موظفين بهما بفيروس كورونا، ونقلهما إلى مستشفي العزل في أبوخليفة في الإسماعيلية.وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد المخالطين لهما البالغ عددهم ١١٤ وعزلهم في منازلهم لمدة ١٤ يوما، وتكليف فريق من الطب الوقائي بمتابعتهم يوميا لكشف أي حالات مصابة جديدة وتحويلها لمستشفى العزل لعلاجهم.