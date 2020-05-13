فلسطين: 77 وفاة و1445 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 77 حالة وفاة، و1445 إصابة، إضافة إلى 649 حالة تعاف، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم.وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن فريق عملها المصغر يتابع قضية العالقين في جميع الدول، ويستمع ويشاهد عديد المناشدات لإعادتهم الى أرض الوطن، ويتلقى عشرات الاتصالات يوميًا بهذا الخصوص.وبينت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يتابعون بالتعاون مع جميع الأطراف الفلسطينية ذات الصلة قضية عودتهم، والوقوف عند احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على المستويات كافة، الصحية والمعيشية والعلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل استمرار التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات اللازمة لتشغيل المطارات والمعابر الحدودية.