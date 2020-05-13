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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حيّو البطل».. طبيب بـ«عزل بلطيم» يفقد بصره وقدرته على الحركة لتفانيه فى عمله

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:11 م
الطبيب
الطبيب
عمرو الشامى
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لم يكن إطلاق لقب "الجيش الأبيض" على الأطقم الطبية التى تخوض حربًا ضد فيروس كورونا من باب المبالغة، بل هو تعبير حقيقي عن الامتنان لهؤلاء الجنود المستعدين للتضحية بحياتهم فى خط المواجهة الأول مع الوباء.

وبينما ودعنا ما يزيد على ١٠ شهداء من أبطال الجيش الأبيض حتى الآن، فإن هناك من قدموا تضحيات لا تقل عن الشهداء.

من بين هؤلاء الطبيب محمود سامي، إخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذى انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابى كورونا فى بلطيم مؤخرا وظل يؤدى واجبه حتى فقد بصره وقدرته على الحركة.

شعر محمود بإجهاد شديد أثناء تأدية عمله مما تسبب في رفع ضغطه وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرا وقعيدا.

ويقول محمود سكران، ابن خال الطبيب: "استمر الدكتور محمود سامي في ارتداء الملابس الواقية ولا سيما على وجهه وعينيه لمدة 6 ساعات فوق ساعات عمله الأساسية مما تسبب في رفع ضغطه، وحاول أصدقاؤه إسعافه والعمل على تخفيض ضغط دمه، وعندما أفاق من غيبوبته وجد نفسه فقد بصره وكذلك أثرت الغيبوبة على رجله فأصبح قعيدا على كرسي متحرك".

وأضاف: "ذهبنا به على الفور إلى مستشفى الرمد، وكذلك أحد الأطباء بالقاهرة المتخصصين فأخبرونا أنه فقد نظره، ولكن هناك أملا في رجوعه مرة أخرى ولكن ليس له وقت محدد، ولكن كانت الطامة الأكبر أن رجله قد تأثرت هي أيضا وأصبح قعيدا على كرسي متحرك لا يقوى على الحركة عليها"، مناشدا وزارة الصحة تبني حالة الطبيب والاهتمام به وتوفير إخصائيين لتشخيص حالته وعلاجه.
الطبيب
الطبيب
الطبيب
الطبيب

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