رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3.53 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك بالإمارات خلال 4 أشهر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:59 م
الإمارات
الإمارات
أ ش أ
طباعة
بلغت قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في الإمارات عبر نظام التحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" 3.53 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي - حسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات وام اليوم الأربعاء- أن قيمة تحويلات البنوك بلغت 2.33 تريليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل في حين وصلت قيمة تحويلات الأفراد 1.2 تريليون درهم تقريبا في الفترة ذاتها.

وبلغت إجمالي قيمة التحويلات بنوك وأفراد على المستوى الشهري 733.15 مليار درهم في أبريل من العام الجاري مقارنة مع 906 مليارات درهم في الشهر ذاته من العام 2019.

من جانب آخر بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 88.055 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 منها 88.035 مليار ودائع بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية، كما بلغت قيمة السحوبات خلال شهر أبريل الماضي 19.384 مليار درهم بحسب احصائيات المصرف الصادرة اليوم.

وعلى مستوى الودائع من المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها 74.053 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 منها 74.049 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية، وخلال شهر أبريل بلغت قيمة الودائع لدى المصرف المركزي 16.65 مليار درهم.

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

سوريا: تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

«كوم الخادم».. رواية تجسد ملحمة عوالم خفية في القرى المصرية

علي الحازمي يلقي قصيدته «دنياك خارج سورها العالي» (فيديو)

كل يوم قصيدة.. «بيت الشعر» يقدم «اجهر برأيك» لـ أحمد نسيم

الليلة.. أمسية فى «بيت الشعر» بالأقصر