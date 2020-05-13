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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: 186 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:56 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6253 إصابة، و522 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 186 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 3058 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في جميع الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أمس تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.

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