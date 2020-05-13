كوريا الجنوبية: السلطات الصحية تتأهب استعدادا للانتقال الصامت لكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المرتبطة بحي إيتايون في سول إلى 120 حالة اليوم الأربعاء، مع ظهور حالات عدوى ثانوية في جميع أنحاء البلاد، مما أثار المخاوف بشأن احتمال انتشار أكبر للعدوى.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الإصابات في سول شكلت أكثر من نصف عدد الحالات، حيث تم الإبلاغ عن 70 حالة في العاصمة. ويُخشى أن يرتفع العدد بعد اختبار المزيد من زوار إيتايون. وقد تم اختبار 20 ألفًا حتى الآن وفقًا لوزير الصحة.وأعلنت السلطات حالة التأهب بعد أن تأكدت إصابة شاب يبلغ من العمر 29 عامًا بعد زيارته لخمس حانات في حي إيتايون، في أوائل شهر مايو الجاري.وخلال أقل من أسبوع، سرعان ما ظهرت إصابات جماعية، ليس فقط بين زوار الحانات، بل امتدت الإصابات وانتشرت بصورة كبيرة من خلال الانتقال الثانوي للعدوى.وتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من منطقة العاصمة –بما في ذلك إنتشون وإقليم كيونغ كي–، ووصولًا إلى مدينة بوسان الجنوبية وجزيرة جيجو.وفي حين أن غالبية المرضى كانوا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، كان هناك 11 إصابة دون سن التاسعة عشرة، و3 إصابات فوق الستين. وتضمنت الحالات المصابة طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا، حيث أصيب بالعدوى من عمه، وكذلك طلاب مراهقون في مدينة إنتشون حيث أصيبوا بالعدوى من معلمهم. وقد زار كل من العم والمعلم إيتايون.وأعلنت السلطات الصحية حالة التأهب استعدادًا لـ "الانتقال الصامت" للعدوى، بين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.كما دفعت الحالات الأخيرة الحكومة إلى الاستعداد لموجة أخرى ضخمة من الإصابات، بعد الموجة السابقة المتعلقة بكنيسة "شينتشونجي" في فبراير الماضي، فتم تأجيل خطط إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع إضافي، كما قررت الجامعات –التي كانت بدأت في استئناف المحاضرات تدريجيًّا– العودة إلى التعلم عن بعد.وحثت السلطات زوار حي إيتايون على التقدم لإجراء الفحوصات، مؤكدة الحفاظ على خصوصيتهم وحماية تفاصيلهم الشخصية.وأكد عمدة سول بارك وون-سون في مؤتمر صحفي أهمية السرعة في احتواء الأمراض المعدية، وقال إن المدينة حصلت على قائمة من نحو 11 ألف شخص يُعتقد أنهم كانوا في إيتايون خلال فترة تفشي العدوى، بناء على البيانات المقدمة من الشركات المشغلة للهواتف المحمولة.كما أرسلت المدينة رسائل نصية للحث على العزلة الذاتية وإجراء الاختبارات بغض النظر عن الأعراض، بما في ذلك الرسائل باللغة الإنجليزية إلى حوالي 1.210 من الرعايا الأجانب.وأكدت المدينة أن الاختبارات المتعلقة بإيتايون تُجرى مجانًا، وأن الزوار القلقين من الإبلاغ عن تفاصيلهم الشخصية يمكن أن يخضعوا لاختبار دون ذكر البيانات.