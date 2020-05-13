الإعدام لنجار قتل سيدة داخل شقتها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نجار موبيليا بالإعدام شنقًا، بعد اتهامه بقتل عجوز وسرقتها بالإكراه.ترجع أحداث القضية والمقيدة برقم 1568 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بوفاة سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أنه أثناء تواجد المتهم، نجار موبيليا، ومقيم بمحافظة كفرالشيخ، داخل مسجد بمنطقة محرم بك شاهد المجني عليها م.ع.ح، ربة منزل، تصعد إلى شقتها فخرج من المسجد وصعد خلفها لسرقتها وعند دخولها الشقة شعرت به وحاولت مقاومته فطرحها أرضًا ومزق ملابسها وواقعها بدون رضاها وحال مقاومتها قام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وقام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3 آلاف وستمائة جنيها وهاتف محمول وخاتم فضة وفر هاربا.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جزء من المبلغ المالي والهاتف والخاتم الفضة كان يرتديه في يده، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.