محلل اقتصادي: مصر استجابت لأزمة كورونا سريعًا

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن صندوق النقد وضع مخصصات ما بين 100 مليار دولار إلى تريليون دولار لمساعدة الدول التى تأثرت بأزمة كورونا بشكل كبير.وأضاف محمد نجم، عبر مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الدول التى طالبت بحزم دعم من صندوق النقد حتى شهر أبريل حوالى 102 دولة.واشار المحلل الاقتصادى الى ان مصر ضمن الدول التى طالبت بالدعم لموجة جائحة كورونا، وبالفعل وافق الصندوق على حوالى 40 دولة لاستلام القرض.وتابع المحلل الاقتصادى أن مصر كانت استجابتها للأزمة سريعة وبها استباقية مقارنة بدول متقدمة كثيرة.وأكد أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية وكأن لدينا أضعاف هذا الرقم، منوها إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت الإجراءات الاحترازية متأخرة على عكس رد فعل مصر.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزلوأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنها 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.