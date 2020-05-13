70 تريليون صورة في الثانية... تفاصيل اكتشاف أحدث كاميرا

كشف مجموعة من العلماء، عن تطوير كاميرا حديثة يمكنها تسجيل 70 تريليون صورة في الثانية ويمكن استخدامها لالتقاط الاندماج النووي أو انحلال الجزيئات المشعة أو الأحداث الفلكية التي تبعد سنوات ضوئية.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد التطويرات الحديثة يمكن للكاميرا التقاط موجات الضوء أثناء الحركة.وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرا الحديثة لديها قدرة على التقاط 70 تريليون صورة في الثانية، وبالتالي فإن الإصدار الحديث يكون قد حطم الرقم القياسي السابق لفريق البحث وهو 10 تريليون في الثانية.في الفترة الأخيرة، تم تحسين تقنيات التصوير القائمة على مستشعرات السيليكون لتوفير سرعات تصوير تصل إلى ملايين الإطارات في الثانية، ومع ذلك فإنها لا تستطيع التقاط الظواهر السريعة للغاية مثل انتشار الضوء فائق القصر والاندماج النووي والانحلال الإشعاعي للجزيئات.ويقول العلماء: "هذه الكاميرا الجديدة تجعل حرفيا من الممكن تجميد الوقت لرؤية الظواهر وحتى الضوء في حركة بطيئة للغاية".كما يرى الفريق إمكانيات لزيادة السرعة إلى ما يصل إلى كوادريليون إطار في الثانية، مما قد يوفر نظرة ثاقبة "أسرارًا لا يمكن اكتشافها حتى الآن للتفاعلات بين الضوء والمادة".