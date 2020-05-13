ترامب: التعامل مع الصين أضرنا وخسائر كورونا لن يعوضها شيء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تعامل الولايات المتحدة مع الصين كلفها كثيرا من الخسائر وآخرها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي لن يعوض خسائره أي صفقات تجارية.وأوضح ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه كما سبق أن قال من فترة طويلة فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، مشيرا إلى أنه أبرم صفقة تجارية رائعة مع الصين، ولم يكد حبر هذه الاتفاقية يجف حتى أصيب العالم بالطاعون القادم من الصين، وذلك في إشارة إلى كورونا الذي بدأ من منطقة ووهان الصينية وانتشر عبر العالم بسبب تكتم بكين على الوباء.وأضاف الرئيس الأمريكي: "100 صفقة تجارية مع الصين لن تعوض الفرق، وخسارة كل تلك الأرواح البريئة".يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 80 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بخلاف إصابة أكثر من 1.3 مليون فرد بالوباء، لتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم، فيما لم تتوصل السلطات الصحية الأمريكية حتى الآن لعلاج فعال لمجابهة الوباء.