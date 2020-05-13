نائب السويس يكشف حقيقة إصابته بكورونا

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن السويس، إنه عزل نفسه في منزله كإجراء احترازي، بعد مخالطته لنائبة برلمانية، ثبت إيجابية إصابتها.وأوضح خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تأكد من عدم إصابته بعد أن نصحه مختصون بإجراء فحوصات طبية وتحاليل صورة دم كاملة وكرات الدم البيضاء، والتي أثبتت أنه لا يحتاج لأخذ مسحة.وقال خليل: "النائبة كانت تجلس إلى جواري في اجتماع اللجنة بالبرلمان يوم 6 مايو، ولم يظهر علي أية أعراض، وعزلت نفسي كإجراء احترازي حتى تأكدت من عدم إصابتي".