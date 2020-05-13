رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 إصابات بكورونا في اليمن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:25 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظات مأرب وعدن ولحج، بينها حالتا وفاة.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في حسابها على "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أنه تم تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة مأرب، وحالة مصابة وأخرى متوفاة في عدن، وحالة مصابة وأخرى متوفاة في محافظة لحج، وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلتها اللجنة إلى 70 حالة، بينها 12 حالة وفاة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن، قد أكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة رسميًا في اليمن ارتفعت خمسة أضعاف في غضون أسبوع، معتبرًا أن الارتفاع المفاجئ في الحالات المصابة يشير إلى أن الفيروس ينتشر دون اكتشافه منذ عدة أسابيع، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك مرافق الرعاية الصحية في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق، احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد على 50% من سكان البلاد.

وأكدت أن كورونا سيظل تهديدًا كبيرًا للشعب اليمني وللنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبع مخالِطيها على النحو السليم.

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

سوريا: تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

«كوم الخادم».. رواية تجسد ملحمة عوالم خفية في القرى المصرية

علي الحازمي يلقي قصيدته «دنياك خارج سورها العالي» (فيديو)

كل يوم قصيدة.. «بيت الشعر» يقدم «اجهر برأيك» لـ أحمد نسيم

الليلة.. أمسية فى «بيت الشعر» بالأقصر