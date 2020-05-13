وزيرا الدفاع الكويتي والعراقي يؤكدان استعدادهما لتطوير العلاقات الثنائية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونظيره العراقي الفريق الركن جمعة سعدون، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعدادهما لتطوير تلك العلاقات بشتى المجالات العسكرية والأمنية، بما يحقق أمن واستقرار البلدين والمنطقة بشكل عام.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ أحمد المنصور اليوم الأربعاء مع سعدون؛ لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وبشهر رمضان المبارك، متمنيا له التوفيق والنجاح.