وزيرة الخارجية الإسبانية تؤكد دعم بلادها للسودان

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أراتشا جونزاليس لايا، دعم بلادها للسودان، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه إسبانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الإسبانية.وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني -خلال الاتصال الهاتفي- عن شكره لوزيرة الخارجية الإسبانية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.