119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 63 مصابًا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 119 إصابة جديدة لفيروس كورونا في خمس محافظات، و63 حالة شفاء من الفيروس.وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه تم فحص ٤١٨٣ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٣٦٦٤٠ حالة.وأوضحت الوزارة أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم ١١٩ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة ٣ حالات، بغداد الكرخ ٣٤ حالة، مدينة الطب ١٣ حالة، البصرة ٣٢ حالة، المثنى ٢، ديالى حالة، نينوى ٢، مشيرة إلى ٦٣ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي بغداد الرصافة ٨ حالات، بغداد الكرخ ٥ حالات، البصرة ٢٦ حالة، كركوك ٢، كربلاء ٧ حالات، ميسان ٩ حالات، المثنى ٣، حالات، أربيل ٣ حالات.وتابعت، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة واحدة في بغداد الرصافة، وحالتين في مدينة الطب، مضيفة أن مجموع الإصابات بالفيروس في جميع مناطق العراق بلغ ٣٠٣٢، فيما بلغ مجموع الوفيات ١١٥، و1966 حالة شفاء، ومجموع الذين يتلقون العلاج الكلي ٩٥١ حالة.