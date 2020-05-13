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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

دعاء رمضان مع أمين الفتوى عمرو الورداني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:44 م
عمرو الورداني
عمرو الورداني
أميرة العناني
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يواصل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في نشر سلسلة من الأدعية بشكل يومي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».
 
وجاء في دعاء اليوم:

«سيدنا وإلهنا، قد بلغنا الثلث الأخير من شهر كرمك وقد رأينا العباد والنسَّاك وقد استنارت قلوبهم ووجوههم بنعمة وصلك فاعتصرت قلوب مساكينك ومكاسيرك الذين أسرفوا على أنفسهم  ؛ فأقسمنا عليك برحمتك التي تغمر بها عتقائك في كل ليلة في شهر الجود ألّا رحمتنا من تلك الوحشة التي أوهمتنا أنفسنا بأنها تحجبنا عنك، ورفعتَ عنَّا حُجُبَنا وأذقت قلوبنا حلاوة العتق من أسر نفوسنا وهدمت سجون شهواتنا وغفلاتنا فحرَّرت قلوبنا من سواد الدنيا فرأينا جمال الحياة في حضرتك يا جميل يا حنان يا لطيف».

«يا سيدنا ومنقذنا إنا نعلم أنك تحب وصلنا ونحن نذوب شوقًا لساعة وصل ورضا، فها نحن يا مالكنا ألقينا قلوبنا ببابك وطرحنا أفئدتنا على أعتابك نسألك يا أكرم من سئل أن تنظر إلينا بنظرة حنانك التي تحيي بها القلوب فتستيقظ قلوبنا من غفلتها وقد ولدت من جديد لا تعرف سواك ولا تنظر إلا إليك».
 
و«نسألك يا سيدنا أن تعجِّل بتعطفك علينا فترحمنا من مهانتنا لأنفسنا وتعزّنا بالذل لك حتى ندخل عليك في العشر الأوخر من نفس الباب الذي دخل عليك منه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسائر النبيين والمرسلين فتكتبنا في زمرتهم فنفوز في الأولى والآخرة».

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