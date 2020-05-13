كيفية اغتنام العشر الأواخر رمضان (فيديو)

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي في الأزهر الشريف، إن من كرم الله سبحانه وتعالى على عباده أنه وزع البركات والفضائل على الأزمنة، وبداخل شهر رمضان الفضيل يوجد فضيلة، وهم العشرة الأواخر من رمضان.وأضاف "الهواري" خلال حلقة جديدة من حملة "أياما معدودات" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن: "سيدنا النبي كان له حال مختص يلائم العشر الأواخر كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد مالا يجتهد في غيرها، فكان يجتهد أشد الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان".وتابع:"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر"، موضحا أن هذا أحياء خاص من ناحية الخشوع والتطويل، بجانب حرصه على إيقاظ أهله حتى ينالوا من بركات العشر.وأوضح الباحث الشرعي بالأزهر الشريف: "أن العشر الأواخر دليل على حسن الخاتمة فاقرأ القرآن الكريم وصلِ بالليل والناس نيام وأخرج الصدقات".