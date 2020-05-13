432 مليار جنيه العجز المتوقع خلال العام المالي الجديد

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021، عن أنه من المتوقع أن يسجل العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة 432 مليار جنيه، مقابل 445.389 مليار جنيه خلال 20192020، مقابل محقق فعلي 429.950 مليار جنيه خلال 20182019، و432.5 مليار جنيه خلال 20172019، و379.5 مليار جنيه خلال 20162017.وشهدت ملامح موازنة (2021-2020) دعم الطبقة المتوسطة بمبادرات زيادة نسبة العلاوة الدورية، وتخفيض ضريبة كسب العمل للمواطنين الأقل دخلًا، وزيادة الحافز الإضافى للدرجات الوظيفية من الثالثة وصعودًا للدرجة الممتازة.