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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب التعليم الفني.. 17 مايو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:30 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيا وإلكترونيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع حدوث تجمعات أثناء تقديم الأبحاث حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:
1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق ايضاحه أعلاه.

4- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفنى مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.

كما حددت الوزارة معايير تقييم البحث التطبيقي التى تم إعلانها، وهي:
1- صفحة الغلاف وفقا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفنى.
2- عنوان البحث: يجب أن يقترح الطالب عنوان مناسب للبحث التطبيقى إن لم يكن له عنوان.
3- مقدمة: تشمل أهمية وملخص للبحث.
4- العناصر الرئيسية للبحث.
5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى الذى يمكن أن يشمل أيضا (وفقا لطبيعته): " خطوات إجراء البحث- القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج- رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث- رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد وكتابة مقياس الرسم".
6- حل التمارين الموجودة بالبحث.
7- المراجع: ومقصود بها المصادر التي تم الإستعانة بها.

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